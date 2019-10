Em leilão, bônus acumulado em 2 setores da Bacia de Campos é de R$ 7,95 bi

A A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) acabou de licitar o segundo de três setores oferecidos na Bacia de Campos durante a 16ª Rodada de Licitações - o SC-AUP3. Neste leilão estão sendo oferecidas oportunidades exploratórias no pós-sal.



Até agora, o leilão rendeu bônus de assinatura de R$ 7,95 bilhões, com ágio de 545,3%. Sai vencedor quem apresentar o maior bônus de assinatura, que tem peso de 80% na decisão, e também a melhor proposta de programa exploratório mínimo.



Nesse setor, o primeiro bloco oferecido foi o bloco C-M-479. Neste caso, saiu vencedora a empresa ExxonMobil, que pagou R$ 25,35 milhões em bônus de assinatura. Para essa área não houve disputa.



Já o segundo bloco C-M-661 foi arrematado pela Petronas, que pagou R$ 1,11 bilhão. A empresa levou também o C-M-715, por R$ 24,97 milhões.