Governo quer se concentrar no pacto federativo após aprovar reforma, diz Guedes

Para cumprir LRF, Estados precisam reduzir em 2% ao ano despesas com servidores

Para cumprir LRF, Estados precisam reduzir em 2% ao ano despesas com servidores

Salles deixa Câmara escoltado e sem falar com ativistas contra leilão de petróleo

Salles deixa Câmara escoltado e sem falar com ativistas contra leilão de petróleo