Inflação registra queda histórica de 0,04% para o mês de setembro

(foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil)



A inflação oficial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), registrou queda de 0,04% em setembro. É o menor valor para o mês desde 1998, quando ficou em baixa de 0,22%. No mês de agosto de 2019, a taxa tinha apresentado alta de 0,11%. Em setembro do ano passado, o IPCA foi cresceu 0,48%.









Na avaliação de André Perfeito, economista-chefe da Necton Investimentos, o resultado mensal reafirma a expectativa de que o Banco Central faça novas reduções na taxa básica de juros, a Selic, para até 4,50%. “Vale notar que nos Estados Unidos, a perspectiva continua de baixa de juros e isto força a curva como um todo para baixo por aqui”, disse.





Em setembro, o índice foi puxado, principalmente, pelo grupo alimentação, com queda de 0,43%. O grupo artigos de residência recuou 0,76%. Os dois segmentos contribuíram negativamente para o índice do mês com menos 0,11 e menos 0,03 ponto percentual (p.p).





Entre os grupos que registraram alta o destaque ficou em saúde e cuidados pessoais, com variação positiva de 0,58%.





A expectativa do Banco Central para a inflação de 2019, atualizada semanalmente pelo Boletim Focus, está em um avanço de 3,42%. A meta para este ano, estabelecida pela autoridade monetária, é de 4,25%, com margem de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima.





Confira a variação em cada grupo





Setembro





Índice geral: -0,04

Alimentação e bebidas: -0,11

Habitação: 0

Artigos de residência: -0,03

Vestuário: 0,02

Transportes: 0

Saúde e cuidados pessoais: 0,07

Despesas pessoais: 0,01

Educação: 0

Comunicação: 0





Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços