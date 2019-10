Preço médio dos imóveis residenciais recua 0,15% em setembro, aponta Fipe

Após subir 0,06% em agosto, o preço médio anunciado dos imóveis residenciais no Brasil caiu 0,15% em setembro. No acumulado dos primeiros nove meses do ano, porém, houve crescimento de 0,17%. E nos últimos 12 meses, a alta atingiu 0,28%. Os dados são da pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que é feita a partir de anúncios de moradias em 50 cidades no site Zap.



O levantamento mostra que o preço dos imóveis no País tem demorado a se recuperar e continua com um desempenho acumulado abaixo da inflação medida pelo IPCA, que subiu 2,42% nos primeiros nove meses do ano e aumentou 2,82% nos últimos 12 meses.



No caso das 16 capitais que fazem parte da pesquisa, o comportamento dos preços foi bem distinto no mês de setembro. Em apenas cinco delas foram registradas altas, como são os casos de Porto Alegre (0,07%), Vitória (0,08%), Curitiba (0,25%), Belo Horizonte (0,26%) e Salvador (0,44%).



Já em 11, houve recuo nos preços: Florianópolis (-0,06%), João Pessoa (-0,07%), São Paulo (-0,15%), Recife (-0,20%), Maceió (-0,28%), Goiânia (-0,33%), Rio de Janeiro (-0,39%), Campo Grande (-0,45%), Fortaleza (-0,53%), Manaus (-0,63% ) e Brasília (-1,25%).



Com os resultados do mês, o valor médio do metro quadrado anunciado dos imóveis residenciais foi a R$ 7.193. O Rio de Janeiro se manteve como a cidade com o preço mais alto do País (R$ 9.379), seguida por São Paulo (R$ 8.919) e Brasília (R$ 7.485).