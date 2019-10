BC chinês libera US$ 28,3 bilhões em crédito de médio prazo em setembro

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) informou hoje que injetou 200 bilhões de yuans (US$ 28,3 bilhões) em recursos por meio de sua linha de crédito de médio prazo em setembro, mantendo inalterado o juro do instrumento monetário.



O PBoC também alocou 61,1 bilhões de yuans em fundos a bancos no mês passado através de seu instrumento de crédito permanente.



O BC chinês liberou ainda em setembro 24,6 bilhões de yuans em empréstimos por meio de sua linha de crédito suplementar, que se destina a três bancos estatais que ajudam a implementar políticas voltadas principalmente para projetos de infraestrutura. Fonte: Dow Jones Newswires.