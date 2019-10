Plataforma capta R$ 1 bilhão para desenvolver produtos

(foto: Keiny Andrade/Divulgação)

A plataforma QuintoAndar, a maior do ramo no Brasil e que vem revolucionando o mercado imobiliário, anunciou a captação de R$ 1 bilhão para acelerar o desenvolvimento de plataforma de moradia. A rodada de investimento que ocorreu no mês passado selou parceria com os investidores SoftBank e Dragoneer. Foi a quarta realizada, e os valores serão somados às rodadas anteriores de R$ 20 milhões com a Kaszek Venture e Angels, R$ 50 milhões, com RuaneCunniff, QED e Qualcomm Ventures e R$ 250 milhões com a General Atlantic.

A companhia triplicou em tamanho, expandiu suas parcerias com imobiliárias e reforçou o time com executivos com experiência global para liderar sua nova fase de crescimento, ganhar escala geográfica, além de ampliar seu projeto de parcerias com imobiliárias.

“Estamos muito felizes em dar as boas-vindas ao SoftBank e à Dragoneer à família QuintoAndar”, diz Gabriel Braga, cofundador e CEO da companhia. “O jeito audacioso e a grande experiência deles no mercado imobiliário fazem deles os parceiros perfeitos para ajudar com a nossa ambição de transformar o mercado de moradia no Brasil e outros países.”

Marcelo Claure, CEO do SoftBank Group International, diz que o QuintoAndar torna fácil e rápido a procura dos inquilinos por uma casa onde morar e ajuda os proprietários a administrar melhor seus imóveis. “A companhia está no centro da transformação global da indústria imobiliária e estamos felizes de nos juntar ao Gabriel e ao time nessa jornada.”

A empresa opera em Belo Horizonte, desde início do ano passado, em parceria com a Casa Mineira, que realizou nova rodada de investimento, na semana passada, destravando frentes de trabalho prioritárias, desenvolvimento de produtos, fortalecimento com parcerias e expansão no mercado.

A Casa Mineira, com catálogo de oferta de mais de 2 mil imóveis em Belo Horizonte, Contagem e Nova Lima, foi a primeira parceira e promove também atendimento presencial dos proprietários. A imobiliária classifica de “atendimento prime”, representando nas negociações proprietários que encontram dificuldades ou não gostam de fazer negócios pela internet. Facilita também para pessoas que têm maior número de imóveis anunciados e não têm tempo de atender e responder as muitas mensagens de propostas dos visitantes aos produtos anunciados.

A corretora consegue fazer atendimento a clientes com carteira maior de oferta de imóveis, cuidando de todas as operações de compra, venda ou aluguel, podendo realizar também agendamento de visita on-line, assinatura digital de contratos, além de dispor de fotos padronizadas, de alta resolução e padrão, produzidas por fotógrafos profissionais, uma forma de ganhar tempo entre as partes.

O proprietário 'Prime' tem acesso a benefícios como o pagamento do aluguel em dia (independentemente do pagamento do inquilino), uma proteção contra danos ao imóvel de até R$ 50 mil, fotos e vídeos profissionais, visitas acompanhadas e a uma velocidade de locação até 10 vezes maior que a média do mercado.

Do lado do inquilino, o diferencial está em poder alugar o imóvel sem a necessidade de apresentar um fiador, pagar um seguro-fiança ou cheque caução. Ele passa por uma análise rápida, totalmente on-line, eliminando toda a burocracia tradicional, e os custos com seguro incêndio são menores.

“A parceria entre Casa Mineira e QuintoAndar foi realizada pensando nos clientes, em levar benefícios exclusivos ao mercado de aluguel, e fazer com que a experiência de proprietários e inquilinos seja rápida, simples e segura. Acreditamos que essa união reúne o melhor de dois mundos. A Casa Mineira ganhou tecnologia e diferenciais para o mercado mineiro, já o QuintoAndar se aliou ao líder local, com uma força de marca tradicional de 36 anos além da capacidade de gerar um alto volume de negócios”, explica Admar Cruz, diretor.

"Na prática, a confiança, um atendimento de excelência, conhecimento do mercado local e uma estrutura com 10 unidades da Casa Mineira aliada à tecnologia da plataforma do QuintoAndar asseguram aos nossos clientes uma experiência rápida, simples, segura e desburocratizada na hora de alugar um imóvel. Esse não é mais o futuro, mas o presente do mercado de locação e quem sai ganhando é o consumidor", conclui Admar.





OPERAÇÕES Fundado em 2013, o modelo resolveu a maioria dos problemas enfrentados pelas pessoas que procuram uma casa para alugar. Desde a penúltima rodada de captação, liderada pela General Atlantic, há nove meses, a companhia expandiu rapidamente, elevando sua operação de três regiões metropolitanas para nove. Nesse período, mais que triplicou sua receita, e hoje fecha mais de 4.500 novos contratos por mês.

“Estamos animados com o progresso do negócio que apresentou um crescimento considerável e estamos muito felizes em continuar a apoiar e ajudar a acelerar a expansão do QuintoAndar”, diz Martín Escobari, diretor-executivo e head para a América Latina da General Atlantic. Atualmente, 15 parceiros já utilizam a plataforma da companhia.

“Quando o QuintoAndar chegou a Belo Horizonte, chacoalhou o mercado ao usar tecnologia para oferecer aos proprietários e inquilinos uma solução muito melhor. Quando eles nos abordaram com a possibilidade de trabalharmos juntos, não tivemos dúvida. Ficamos animados em casar nossa experiência no mercado local e nossos relacionamentos de longa data com a plataforma verdadeiramente disruptiva que eles criaram”, diz Daniel Araújo, sócio da Casa Mineira. “Desde o lançamento em abril, a parceria tem superado nossas expectativas. Em junho apenas, aumentamos em 27% o número de novos contratos mensais em relação ao que fazíamos antes da parceria.”

Sobre o QuintoAndar





O QuintoAndar é uma plataforma digital que oferece uma experiência direta e simples para proprietários e inquilinos no mercado de aluguel residencial de longa duração no Brasil. Ela permite que inquilinos busquem por imóveis por meio de fotos de alta qualidade, marquem visitas e fechem negócio on-line, sem burocracia.





Para o proprietário, o QuintoAndar assegura o recebimento do valor do aluguel em dia, independentemente do pagamento pelo inquilino, e oferece a Proteção QuintoAndar, que cobre reparos no imóvel não realizados ao fim do contrato.





A companhia atualmente opera em 25 cidades e em nove principais regiões metropolitanas do país. A remuneração do QuintoAndar é dividida em corretagem (100% do valor do primeiro aluguel) e taxa de administração (6,9% para imóveis anunciados exclusivamente com o QuintoAndar e 8% para imóveis não exclusivos). O processo de locação e administração é feito totalmente pelo QuintoAndar, com todas as vantagens e serviços para inquilinos e proprietários.