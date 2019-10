Samsung anuncia fim da produção de smartphones na China

A Samsung anunciou nesta sexta-feira, 4, que encerrou a produção de smartphones em solo chinês e desativará a fábrica de Huizhou, no sudeste da China. O aviso foi emitido por comunicado via email.



No comunicado, a fabricante sul-coreana informa que a decisão faz parte de esforços para "aprimorar a eficiência nos centros de produção". A imprensa da Coreia do Sul, por sua vez, relata que a medida foi parcialmente motivada pelo encarecimento da mão de obra na China.