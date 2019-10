Nos EUA, GM vende mais veículos no 3º TRI, Fiat tem estabilidade e Ford, queda

A General Motors registrou crescimento em suas vendas de veículos no terceiro trimestre, mas a Fiat Chrysler mostrou estabilidade e a Ford Motor, uma queda na comparação anual. De qualquer modo, as ações do setor hoje tiveram em geral quedas superiores ao mercado em geral nas bolsas de Nova York, em meio a temores de uma desaceleração econômica e consequente queda na demanda global por carros.



A General Motors registrou avanço de 6,3% em suas vendas de carros no terceiro trimestre, na comparação com igual período do ano passado. A Fiat mostrou estabilidade na mesma base de comparação, enquanto a Ford registrou recuo de 5,1%. As ações da GM caíram 4%, as da Ford tiveram baixa de 3,3% e as da Fiat, de 1,9%.



No caso da GM, uma greve que está em sua terceira semana levou suas mais de 30 fábricas nos EUA a uma paralisação, o que prejudicou os lucros do terceiro trimestre e limitou a oferta. Nos primeiros nove meses do ano, as vendas da GM nos EUA recuaram menos de 1%, na comparação anual, enquanto a Ford teve baixa de 3,8% e a Fiat Chrysler, de 1%.



Montadoras estrangeiras reportaram na terça-feira vendas piores do que o esperado para setembro, com muitas das fabricantes japonesas mostrando declínios de mais de 10%. A Toyota Motor reportou queda de 2,5% nas vendas nos três primeiros trimestres do ano, na comparação com igual intervalo de 2018, enquanto a Honda Motor teve baixa de menos de 1% e a Nissan Motor, de 7,1%.



Analistas preveem que o setor automotivo dos EUA recue um pouco neste ano, com as vendas podendo ficar abaixo de 17 milhões pela primeira vez em cinco anos. O avanço nos preços dos veículos, que ajudou os lucros das montadoras e concessionárias em anos recentes, continua a prejudicar a demanda por novos veículos, já que os compradores com mais frequência privilegiam modelos usados. Fonte: Dow Jones Newswires.