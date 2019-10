PROS recua e retira destaque sobre reforma; restam 5 itens para votação

O PROS recuou da tentativa de alterar a reforma da Previdência em relação à idade mínima para trabalhadores expostos a agentes nocivos. Com a retirada desse destaque no plenário do Senado, os senadores ficarão com cinco itens para serem analisados nesta quarta-feira, 2.



O destaque do PROS tentava suprimir a idade mínima para aposentadoria especial de trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde.



O plenário do Senado vota indicações para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e, na sequência, vai retomar a votação dos itens da reforma da Previdência.