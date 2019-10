Cancelada a reunião entre Maia e Campos Neto

A reunião entre o presidente da Câmara, deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, marcada para as 12 horas desta quarta-feira, 2, foi cancelada. A informação foi dada pelas assessorias de Maia e do BC. O encontro será reagendado para outra data.



Conforme a agenda de Campos Neto, o encontro que ocorreria com o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, às 9 horas desta quarta, também foi cancelado.