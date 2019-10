Senadores tentam acelerar comissões para retomar votação da Previdência

Se por um lado há preocupação de governistas sobre a retomada da sessão de votação da reforma da Previdência no plenário, outros parlamentares querem que os trabalhos sejam retomados o quanto antes. A avaliação entre senadores é que há clima para emplacar mais alterações na proposta.



A sessão do plenário estava agendada para as 11 horas, mas o início vai atrasar.



Pouco antes do fechamento deste texto, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Omar Aziz (PSD-AM), pediu que o senador Otto Alencar (PSD-BA) resumisse a leitura de um relatório no colegiado.



Isso porque os parlamentar tinham uma "tarefa" pela frente, declarou Aziz, em referência à Previdência.



Otto Alencar se recusou a agilizar a leitura, brincando com trechos da música "Tocando em frente". "Ando devagar porque já tive pressa", declarou.