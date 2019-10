Não há 'plano B' e, se não fizer a reforma, País quebra em 2 anos, diz Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse, na saída do Palácio da Alvorada, na manhã desta quarta-feira, 2, que "a reforma da Previdência é necessária e, se não fizer, o Brasil quebra em dois anos". Para o presidente, aprovar o texto "é um sinal de que estamos fazendo o dever de casa".



Bolsonaro não falou, no entanto, sobre o destaque aprovado na noite de terça-feira que retirou recursos da reforma.



Ele deu declarações sobre o tema ao responder a uma pergunta de um representante de um canal no YouTube que fazia transmissão ao vivo em uma Live.



Para o presidente "não tem plano B" sem a reforma da Previdência. "É um sinal de que estamos fazendo dever de casa. Não tem ano B, nem pra mim, nem pra ninguém", disse, acrescentando que "outros governos tentaram e não conseguiram fazer a reforma, essa é a realidade".



Bolsonaro declarou ainda que "gostaria de não ter de mexer muita coisa" mas que é necessário.