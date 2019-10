Bettina, que diz ter ganho R$ 1 milhão, pede desculpa em novo vídeo

A jovem Bettina, que ficou famosa por um vídeo publicitário em que afirmava ter transformado R$ 1 mil em R$ 1 milhão em três anos apenas com os conselhos da empresa, reapareceu em novo vídeo nessa terça-feira, pedindo desculpas. A jovem, que ficou famosa por umem que afirmava ter transformadoememapenas com os conselhos da empresa, reapareceu emnessa terça-feira, pedindo desculpas.





Bettina disse que na versão curta do anúncio, que acabou viralizando, precisava ter ficado mais claro que houve outros aportes.

"Ainda que eu tenha começado com pouco mais de R$ 1.000 - como de fato aconteceu -, e que eu tenha atingido mais de R$ 1 milhão em 3 anos - o que também aconteceu -, não foi um único investimento de R$ 1.000 o responsável por toda a evolução do meu patrimônio", disse ela.





Em seguida, Bettina pediu uma segunda chance ao espectador e diz que havia um botão de "saiba mais" no vídeo divulgado no começo do ano. "Depois de tudo isso, o que teria acontecido com você, se você tivesse apertado o botão "saiba mais" daquele meu anúncio. Bettina afirma também que ela e a Empiricus não "encheram o bolso" com a campanha original.





Sem garantia





No vídeo, Bettina ainda diz que, "uma coisa que precisa ficar clara: retornos passados não são garantia de rendimento futuro", uma das exigências básicas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).





Segundo o novo vídeo, a Empiricus “deu vários passos no desenvolvimento do nosso departamento de compliance, que hoje é uma referência no mercado editorial brasileiro”. A empresa explica que o compliance é responsável por garantir o cumprimento de todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis.









(foto: Reprodução / Youtube)

A jovem também informou que a empresa evoluiu em processos internos: "Nos aproximamos bastante dos reguladores, tanto do mercado editorial, como principalmente do mercado de capitais brasileiro, em suas diferentes instâncias" e "adotou um modelo para exposição de alertas de risco de operações que vem sendo utilizado como referência para outros players do mercado", disse.





Em março deste ano, o Procon-SP multou a Empiricus por veicular publicidade enganosa.





Além do Procon, a Empiricus também entrou na mira da CVM. O órgão, que regula o mercado de capitais brasileiro, divulgou uma nota em 21 de março afirmando que a Empiricus não tem o aval da autarquia para fazer análises de valores mobiliários.