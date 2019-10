Institutos de pesquisa preveem crescimento menor da Alemanha em 2019

Um grupo de institutos de pesquisa relevantes da Alemanha reduziu suas projeções para o crescimento da economia do país, como fez recentemente o governo local.



A previsão agora é que a economia alemã cresça apenas 0,5% este ano e 1,1% em 2020. Em maio, os institutos projetavam avanços do Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha de 0,8% em 2019 e de 1,8% no próximo ano.



O PIB alemão sofreu leve contração no segundo trimestre e há temores de que tenha encolhido de novo no trimestre recém concluído, o que colocaria a maior economia europeia numa recessão técnica.



Para justificar sua revisão, os institutos apontaram incertezas, como tensões comerciais e o risco de que o Reino Unido implemente o Brexit sem fechar um acordo com a União Europeia; queda na demanda global por bens de investimentos como maquinário para fábricas, área na qual a Alemanha é especializada; e "mudanças estruturais" na indústria automotiva. Fonte: Associated Press.