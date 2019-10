IBGE: alta da indústria não recupera perdas e não inicia trajetória de expansão

(foto: Sidney Lopes/Estado de Minas )

A alta de 0,8% naem agosto ante julho ainda não foi suficiente para recuperar perdas passadas nem pode ser considerada o início de uma trajetória sustentada de crescimento, avaliouo, gerente naApesar da melhora, o setor industrial ainda opera 17,3% abaixo do pico alcançado em maio de 2011. Na comparação com agosto de 2018, a produção encolheu 2,3%. De janeiro a agosto, a indústria acumula umade 1,7%. A taxa em 12 meses também recua 1,7%. Os dados são da Produção Industrial Mensal - Produção Física."Esse resultado está longe de recuperar as perdas do passado, também está longe de representar o início de uma trajetória de crescimento", afirmou Macedo. "O avanço nesse mês é claro que é um sinal positivo, até pela magnitude d, mas é preciso ficar atento a sustentação desse crescimento. São poucas atividades com avanços. Então é preciso umcom esse resultado. Outras atividades com encadeamento importante com outros setores industriais, como veículos automotores, permaneceram no negativo", completou o pesquisador.Segundo André Macedo, alguns fatores conjunturais permanecem prejudicando a trajetória da indústria, como a crise na Argentina, que; o cenário de incertezas elevadas, que inibe o consumo das famílias e a decisão de investimento do empresariado; e o mercado de trabalho ainda difícil para o trabalhador, que prejudica a recuperação da demanda doméstica."Embora tenha melhora no mercado de trabalho, ainda tem um contingente importante fora dele, e o elevado patamar de informalidade impede uma melhora na massa de salários. Isso acaba não contribuindo para a demanda doméstica. Isso permanece entre os fatores que explicam o menor dinamismo da produção industrial que já vem há algum tempo", justificou o coordenador do IBGE.