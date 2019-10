Paulo Guedes agradece ao Senado a votação da PEC da Previdência na CCJ

O ministro da Economia, Paulo Guedes, deu nesta terça-feira os "parabéns" aos senadores que concluíram a votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Após almoço com parlamentares do DEM, PL e PSC no próprio Senado, Guedes também destaco o fato de Estados e municípios poderem entrar na reforma na PEC Paralela, que não foi votada nesta terça. "Dou os parabéns aos senadores, agradeço muito a votação na CCJ", disse.