Atividade da indústria paulista fica estável em agosto ante julho, diz Fiesp

A atividade da indústria paulista ficou estável (0%) em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, mostra o Indicador de Nível de Atividade (INA), divulgado nesta terça-feira, 1º de outubro, pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Sem ajuste, houve alta de 3,1% ante agosto de 2018.



De acordo com a Fiesp, a estabilidade foi composta pela variação positiva das vendas reais (+0,1%) e pelos resultados negativos nas horas trabalhadas na produção (-0,2%) e no nível de utilização da capacidade instalada (Nuci), de -0,2 ponto porcentual.



Para setembro, o Sensor ficou abaixo da linha de estabilidade, marcando 49,5 pontos, indicando queda moderada da atividade industrial paulista.



As variáveis que mais contribuíram para o recuo do Sensor foram os estoques que atingiram 46,5 pontos, permanecendo acima do nível desejado e a variável de vendas, marcando 49,3 pontos, ao qual indica retração das vendas para o mês.



"Alguns estímulos dados, como a liberação de recursos do FGTS e PIS-Pasep, não serão suficientes para uma retomada mais consistente da atividade econômica em razão da deterioração do quadro externo", avaliou, em nota, o segundo vice-presidente da Fiesp, José Ricardo Roriz Coelho.



Dos demais indicadores que compõem o Sensor, a variável emprego avançou para 52,6 pontos em setembro, por ficar acima dos 50,0 pontos, há a expectativa de admissões no mês. Houve alta também para a variável que capta as condições de mercado, que marcou 50,5 pontos. Acima dos 50,0 pontos demonstra a expectativa de melhora das condições de mercado.