Austrália reduz taxa de juros para a mínima histórica de 0,75% ao ano

O banco central australiano anunciou nesta terça-feira, 1, um corte de 0,25 ponto na taxa de juros básica do país, para a mínima histórica de 0,75% ao ano.



É a terceira vez desde junho que autoridade monetária da Austrália corta os juros, em um esforço para estimular a economia local. Antes do atual ciclo de reduções, a Austrália manteve os juros inalterados durante três anos.



O objetivo do corte, segundo o banco central australiano, é reduzir a taxa de desemprego, atualmente em 5,3%, para 4,5%.