Preços variam até 392% em BH

O consumidor de Belo Horizonte terá que pesquisar muito para conseguir bons preços nos sacolões, devido à farta diferença de tabelas entre os estabelecimentos de Belo Horizonte, de até 392% para o mesmo produto. É o que mostra o site de pesquisas Mercado Mineiro, que fez um levantamento dos preços de frutas e legumes em 20 sacolões da capital nos dias 25 e 26. Além disso, a pesquisa mostra que muitas frutas encareceram em relação a 24 de agosto. O limão tahiti puxou a fila dos vilões do bolso. A média de preço do quilo da fruta passou de R$ 2,72 para R$ 7,08, aumento de 160%. Para o quiabo, a diferença de preços chega a 392%, entre a estabelecimentos que vendem a bandeja de R$ 1,99 a R$ 9,80.





A melancia e o morango são as frutas que exibiram maior variação nos preços: ambas de 202%. O quilo de melancia pode ser encontrado por R$ 0,99 no Bairro Pompeia ou por até R$ 2,99 no Gutierrez. Já a caixa de morango variou de R$ 1,98 no Centro até R$ 5,99 no Gutierrez. A pesquisa também verificou outra grande variação no preço do quilo da pera. Entre os sacolões pesquisados, o mais barato, no Pompeia, cobra R$ 4,99, enquanto o mais caro, localizado no Bairro Santa Tereza, cobra R$ 12,99. Ou seja, variação de 160%.





Segundo Feliciano Abreu, economista-chefe do site Mercado Mineiro, frutas, verduras e legumes estão sujeitos à variação dos períodos de safra e entressafra. Influencia também o local do estabelecimento: comprar nos bairros mais nobres, com certeza, será mais caro. Contudo, ele ressalta que nem sempre preço alto é sinônimo de qualidade.





* Estagiário sob a supervisão de Marta Vieira