Fitch corta rating da Arábia Saudita para A, com perspectiva estável

A Fitch rebaixou hoje o rating soberano de longo prazo da Arábia Saudita de A+ para A, com perspectiva estável.



Em comunicado, a Fitch explica que o corte reflete crescentes tensões geopolíticas e militares na região do Golfo Pérsico, uma revisão da vulnerabilidade da infraestrutura econômica da Arábia Saudita e a continuidade da deterioração nas contas fiscais e externas do país.



O rebaixamento veio após instalações petrolíferas da Arábia Saudita terem sofrido ataques com drones e um míssil no último dia 14, o que temporariamente reduziu a capacidade de produção local em cerca de metade.



"Embora a produção de petróleo tenha sido totalmente restaurada até o fim de setembro, acreditamos que existe o risco de novos ataques contra a Arábia Saudita, o que pode resultar em danos econômicos", comentou a Fitch, acrescentando que revisou a vulnerabilidade da infraestrutura econômica saudita por causa do recente atentado.