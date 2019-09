S&P mantém rating da China em A+, com perspectiva estável

A S&P; Global Ratings reafirmou hoje o rating soberano de longo prazo da China em A+, com perspectiva estável.



Em comunicado, a S&P; explicou que a perspectiva estável reflete sua visão de que a China manterá crescimento econômico acima da média e verá uma melhora de seu desempenho fiscal nos próximos três ou quatro anos. "Esperamos que o crescimento real do PIB (Produto Interno Bruto) per capita fique acima de 5% anualmente", disse a agência de classificação de risco.



A S&P; ponderou que poderá elevar os ratings da China se o avanço do crédito desacelerar mais. Por outro lado, a agência previu que poderá rebaixar os ratings chineses se Pequim reduzir os esforços para conter riscos financeiros e permitir que um aumento mais forte do crédito apoie a expansão econômica "de maneira insustentável".