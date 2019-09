PIB da Espanha avança 2,0% na comparação anual no 2º trimestre, em leitura final

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha teve alta de 2,0% no segundo trimestre de 2019 ante o mesmo período de 2018, segundo dados finais publicados nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) do país. Na comparação trimestral, o PIB teve alta de 0,4% no segundo trimestre.



Na leitura preliminar, os resultados apontavam crescimento de 2,3% no segundo trimestre de 2019, na comparação anual, e ganho de 0,5% ante o primeiro trimestre.