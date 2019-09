Latam espera que a 'tender offer' seja concluída ainda neste ano

O processo de aprovação da joint venture entre Latam Airlines e Delta anda separadamente da oferta de aquisição de ações (tender offer) proposta pela americana, destacou a administração do grupo chileno-brasileiro em teleconferência. Conforme os executivos da Latam, a expectativa é de que a tender offer seja concluída ainda neste ano, enquanto a conclusão da joint venture poderá demorar até 2 anos.



Na quinta-feira à noite, a Delta anunciou que investirá US$ 1,9 bilhão em uma participação de 20% na Latam por meio de uma oferta pública, com preço de US$ 16 por ação. Controlador da Latam Airlines, a família Cueto - por meio da Costa Verde Aeronáutica (CVA) - confirmou que participará da oferta.



Qatar



Em teleconferência, os executivos afirmaram não saber se a Qatar Airways, dona de 10% da Latam Airlines, participará da oferta.



Eles disseram que ainda não conversaram sobre o anúncio de ontem com o grupo árabe, que detém um assento no conselho da Latam.



Quando questionados sobre potenciais atritos que poderiam surgir entre a empresa americana e a Qatar no conselho da aérea, responderam: "a Delta está bem ciente de quem são nossos acionistas".