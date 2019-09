Gastos com consumo nos EUA sobem 0,1% em agosto, menos que o esperado

Os gastos com consumo nos Estados Unidos subiram 0,1% em agosto ante julho, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Comércio do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,3%.



A renda pessoal, por sua vez, teve acréscimo de 0,4% em agosto ante julho, vindo em linha com a projeção do mercado.



O dado de gastos com consumo de julho foi revisado para baixo, de avanço de 0,6% para alta de 0,5% em relação a junho. Já a renda pessoal de julho não sofreu revisão, mostrando aumento mensal de 0,1%. Fonte: Dow Jones Newswires.