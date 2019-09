Neste ambiente com hiato, transmissão do câmbio à inflação fica mitigado, diz BC

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Carlos Viana de Carvalho, pontuou nesta quinta-feira, 26, que os repasses do câmbio para a inflação dependem do andamento da economia. Segundo ele, no atual ambiente com hiato de produto, "a transmissão do câmbio para inflação fica mitigado".



Viana participou nesta quinta, pela última vez, da coletiva do Relatório Trimestral de Inflação (RTI).



Ele permanecerá nos quadros do BC somente até a próxima segunda-feira. Depois disso, a Diretoria de Política Econômica será ocupada, interinamente, pelo diretor de Política Monetária, Bruno Fernandes.



Após aprovação do Senado, o economista Fábio Kanczuc ocupará a Diretoria de Política Econômica.