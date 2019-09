Crédito para empresas na zona do euro ganha força em agosto

A concessão de empréstimos bancários para empresas da zona do euro ganhou força no mês passado, sugerindo uma reação da economia da região, apesar de crescentes ameaças externas.



Dados do Banco Central Europeu (BCE) mostraram hoje que os empréstimos para companhias não financeiras tiveram expansão anual de 4,3% em agosto, depois de subirem 4% em julho.



Como a zona do euro depende fortemente de recursos de financiamento, analistas monitoram de perto dados sobre crédito como um indicador de saúde econômica.



No caso dos empréstimos para famílias, o acréscimo anual em agosto foi de 3,4%, repetindo a variação de julho.



Embora os empréstimos bancários da zona do euro tenham se recuperado das mínimas que atingiram em 2014, as taxas de crédito permanecem bem abaixo dos níveis pré-crise.



No último dia 12, o BCE anunciou um amplo pacote de novos estímulos monetários, que incluiu um corte de juros e a retomada de compras mensais de ativos, principalmente de bônus emitidos por governos da zona do euro.



A pesquisa do BCE também mostrou que a base monetária da zona do euro saltou 5,7% na comparação anual de agosto, após subir 5,1% em julho. Economistas consultados pelo Wall Street Journal haviam previsto um novo avanço de 5,1% para o mês passado. Fonte: Dow Jones Newswires.