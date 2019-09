Alta do dólar pressionou IPP de agosto, diz IBGE

Alta do dólar pressionou IPP de agosto, diz IBGE

Juro no crédito livre cai a 37,9% em agosto; taxa do cheque especial cai a 306,9%

Juro no crédito livre cai a 37,9% em agosto; taxa do cheque especial cai a 306,9%

20 entre 24 atividades têm altas de preços no IPP de agosto, mostra IBGE

20 entre 24 atividades têm altas de preços no IPP de agosto, mostra IBGE

Juro do rotativo do cartão de crédito sobe a 307,2% ao ano em agosto, diz BC

Juro do rotativo do cartão de crédito sobe a 307,2% ao ano em agosto, diz BC

Governo tenta blindar Previdência no Senado e manter mudanças aprovadas na Câmara

Governo tenta blindar Previdência no Senado e manter mudanças aprovadas na Câmara

Consultor Eliézer Marins afirma que o cidadão terá mais dinheiro no bolso caso a Reforma Tributária seja aprovada

Consultor Eliézer Marins afirma que o cidadão terá mais dinheiro no bolso caso a Reforma Tributária seja aprovada