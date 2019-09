Gastos com Habitação sobem 0,76% e geram a maior pressão de grupo no IPCA-15

As famílias brasileiras gastaram 0,76% mais com Habitação em setembro, grupo de maior impacto na inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), o equivalente a uma contribuição de 0,12 ponto porcentual, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A alta foi puxada pelo aumento de 2,31% na tarifa de energia elétrica, que ficou mais cara pelo oitavo mês consecutivo.



A conta de luz foi o item de maior pressão na inflação do mês: 0,09 ponto porcentual.



Em setembro, permaneceu em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 1, que determina a cobrança adicional de R$ 4,00 para cada 100 quilowatts-hora consumidos.



Ainda em Habitação, o gás encanado aumentou 0,29%, refletindo o reajuste de 0,99% nas tarifas no Rio de Janeiro a partir de 1º de agosto.



A taxa de água e esgoto subiu 0,96%, em decorrência de reajustes no Recife e em Belo Horizonte.