BC da Espanha corta projeção de crescimento em 2019 de 2,4% para 2%

O Banco Central da Espanha cortou suas projeções para o crescimento da economia doméstica neste e nos próximos dois anos.



Em relatório divulgado hoje, o BC espanhol prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do país se expandirá 2% em 2019, 1,7% em 2020 e 1,6% em 2021. No ano passado, a Espanha cresceu 2,4%.



Em junho, a instituição previa altas do PIB de 2,4% este ano, de 1,9% em 2020 e de 1,7% em 2021.