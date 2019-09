Grupo Alimentação e Bebidas gera o maior impacto negativo no IPCA-15

As famílias brasileiras gastaram 0,34% menos com alimentação em setembro, após os preços já terem recuado 0,17% em agosto, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) divulgados nesta terça-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O grupo deu a maior contribuição negativa para a inflação deste mês, o equivalente a um impacto de -0,08 ponto porcentual.



O custo da alimentação no domicílio caiu 0,81% em setembro. O preço do tomate recuou 24,83%, item de maior impacto negativo sobre o IPCA-15, - 0,07 ponto porcentual.



As famílias também pagaram menos pela cenoura (-16,11%), hortaliças e verduras (-6,66%), frutas (-0,93%) e carnes (-0,38%).



Já o custo da alimentação fora do domicílio subiu 0,50% em setembro, pressionada pelos aumentos no lanche fora de casa (0,86%) e na refeição (0,31%).