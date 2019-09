Dólar alto corta viagens ao exterior

Com o dólar valorizado, as despesas de brasileiros em viagens ao exterior caíram no ano passado. No mês passado, os gastos totalizaram US$ 1,309 bilhão, com queda de 5,24% em relação ao mesmo mês de 2018 (US$ 1,382 bilhão). Os dados foram divulgados hoje (23) pelo Banco Central (BC).





No período acumulado dos oito meses do ano, as despesas com viagens ao exterior também estão menores. Elas chegaram a US$ 12,014 bilhões, queda de 5,3% na comparação com os mesmos meses do ano passado (US$ 12,686 bilhões).





As receitas de estrangeiros em viagem ao Brasil chegaram a US$ 464 milhões em agosto e a US$ 4,138 bilhões em oito meses, com recuo de 3,84% e de 0,04% respectivamente, frente a idênticos períodos de 2018.





Com isso, a conta de viagens, formada pelas despesas e as receitas, fechou agosto negativa em US$ 846 milhões e nos oito meses do ano com déficit de US$ 7,876 bilhões.





Investimentos





Os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 9,470 bilhões em agosto, informou ontem o Banco Central (BC). No acumulado do ano, o ingresso de investimentos estrangeiros destinados ao setor produtivo somou US$ 41,213 bilhões. A estimativa da autoridade monetária para este ano, atualizada em junho, é de IDP de US$ 90 bilhões em 2019. No acumulado dos últimos 12 meses, o saldo de investimento estrangeiro ficou em US$ 71,993 bilhões, o que representa 3,91% do Produto Interno Bruto (o PIB, conjunto da produção de bens e serviços do país).





O investimento estrangeiro em ações brasileiras ficou negativo em US$ 3,486 bilhões em agosto. Em igual mês do ano passado, o resultado havia sido negativo em US$ 36 milhões. No acumulado de 2019, o saldo ficou negativo em US$ 1,941 bilhão. Pelos cálculos do BC, o saldo das operações de investidores estrangeiros no mercado de ações será zero em 2019. Essa projeção considera as ações negociadas em bolsas brasileiras e no exterior e os fundos.