Fed não precisa conceder estímulo monetário adicional, diz Rosengren

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) em Boston, Eric Rosengren, disse hoje que a política monetária do Fed já é acomodatícia e que não há necessidade de estímulos adicionais.



Na quarta-feira (18), Rosengren votou contra a decisão do Fed de cortar os juros básicos em 0,25 ponto porcentual, para a faixa de 1,75% a 2%.



Em nota divulgada nesta sexta-feira para explicar seu voto dissidente, Rosengren argumenta que mais estímulos, numa economia em que o mercado de trabalho já é sólido, poderão impulsionar ainda mais os preços de ativos arriscados e encorajar famílias e empresas a se endividar excessivamente.



"Embora haja riscos claros relacionados ao comércio e preocupações geopolíticas, reduzir juros para lidar com incertezas não ocorre sem custos", disse Rosengren.