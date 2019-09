PPI da Alemanha desacelera e avança 0,3% na comparação anual de agosto

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha avançou 0,3% em agosto ante o mesmo mês de 2018, segundo dados publicados nesta sexta-feira pela agência de estatísticas alemã Destatis. O crescimento foi mais lento do que na comparação anual de julho, quando a alta foi de 1,1% ante julho do ano passado.



Na comparação mensal, o PPI da Alemanha recuou 0,5% em agosto ante julho. Em julho, o indicador havia subido 0,1% ante o mês anterior.



Em nota, a Destatis informou que o principal impulsionador do crescimento em agosto foram os preços de eletricidade, que subiram 6,0% ante agosto do ano anterior. Já os preços gerais de energia, o que inclui combustíveis, tiveram baixa de 0,3% no período.