Feirão terá 3 mil imóveis

Para quem sonha em sair do aluguel, Belo Horizonte receberá amanhã e domingo o megafeirão de imóveis Show da Casa Própria, com a oferta de cerca de 3 mil unidades de 21 construtoras avaliados em R$ 630 milhões. Os imóveis estão localizados na capital mineira e outros quatro municípios da região metropolitana: Nova Lima, Betim, Contagem, Ribeirão das Neves e Santa Luzia. O feirão será promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG), em parceria com Sistema Fiemg, da Federação das Indústrias do estado, e Sebrae Minas, contando com o patrocínio da Caixa Econômica Federal.





A Caixa informou que os interessados terão à disposição as condições da linha de crédito para a compra da casa própria do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), com encargos a partir de 3,95% ao ano, corrigidas pelo IPCA, a inflação oficial; ou a partir de 8,5% anuais, acrescidas da Taxa Referencial de Juros (TR). As construtoras, por sua vez, prometem descontos e condições especiais.





De acordo com o superintendente regional da Caixa, Marcelo Bomfim, o Show da Casa Própria é uma oportunidade para o banco apoiar o setor da construção e divulgar suas modalidades de financiamento. Será ofertada, ainda, segundo o superintendente, a cota de 90% para repasse de unidades financiadas pela instituição. “A Caixa estará presente em mais de 50 feiras habitacionais por todo país nos meses de setembro e outubro ofertando a linha de crédito SBPE, com taxas efetivas a partir de 3,95% ao ano, mais o IPCA ou a partir de 8,5% anuais, acrescidas da TR”, explica.





A entrada é gratuita no evento, que será realizado na sede do Sebrae Minas, na Avenida Barão Homem de Melo, 329, Bairro Nova Granada, região Oeste da capital, como parte da programação do encontro Minascon 2019, da indústria da construção civil. Uma agência da Caixa Federal será montada em um espaço de 250 metros quadrados reservado ao feirão. No local, haverá palestras com especialista para explicar as novas regras de financiamento anunciadas pela Caixa e as oportunidades oferecidas.





Considerando que em junho de 2019 a oferta de imóveis na Região Metropolitana de Belo Horizonte era de 5.915 unidades, as empresas participantes do feirão respondem por quase 50% das unidades do mercado. “Entendemos a força que o setor tem para a economia nacional e desenvolvemos um evento que vai oferecer condições diferenciadas para o consumidor”, destaca o vice-presidente da área imobiliária do Sinduscon-MG, Renato Michel.





“Atingimos o menor patamar de imóveis em estoque dos últimos três anos. Isso abre caminho para os lançamentos”, observa Michel. A Novolar, empresa do Grupo Patrimar, participará do evento com o Grand Resort Jaraguá, um empreendimento no Bairro Jaraguá, em BH. “É uma oportunidade de adquirir imóveis com descontos surpreendentes para ajudar ao máximo os clientes a realizar o sonho da casa própria”, afirma Lucas Couto, diretor comercial e de marketing da construtora.





A MRV Engenharia oferecerá unidades de dois quartos com garagem em empreendimentos servidos de infraestrutura de lazer completo a partir de R$ 150 mil. Ainda terá apartamentos com documentação (ITBI e Registro) grátis, entrada parcelada em até 72 vezes e sinal de R$ 99. Para quem comprar uma unidade já pronta, a construtora também disponibilizará um ano de condomínio gratuito.





“Nos dois dias de eventos vamos reunir todas as nossas unidades disponíveis na Região Metropolitana de Belo Horizonte com um somatório de benefícios e facilidades. A partir de parcelas mensais de R$ 225 é possível transformar a vida de toda família, realizando esse grande sonho”, afirma Rodrigo Maia, gestor de vendas da MRV.





A construtora mineira Emccamp também participará do feirão, oferecendo condições especiais para seus lançamentos em BH e Ribeirão das Neves. O evento terá estrutura para receber toda a família, com espaço kids gratuito e food trucks com diversas opções de alimentação no local. Os interessados em participar do Show da Casa Própria podem fazer pré-inscrição pelo site www.showcasapropria.com.br. A abertura oficial do evento será realizada amanhã às 9h. O atendimento ao público será feito das 10h às 20h, amanhã, e das 10h às 18h, no domingo.





(*) Estagiário sob a supervisão da subeditora Marta Vieira

Data: amanhã e domngo

Local: Avenida Barão Homem de Melo, 329, Bairro Nova Granada

Horários: das 10h às 20h (amanhã) e das 10h às 18h (domingo)

Pré-inscrição e mais informações no site www.showcasaprópria.com.br