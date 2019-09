UE está pronta a impor tarifas retaliatórias contra EUA, diz ministro da França

O ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, afirmou que a União Europeia está pronta para impor tarifas retaliatórias contra produtos dos Estados Unidos, como parte da disputa sobre subsídios para as fabricantes de aviões Airbus e Boeing.



Le Maire disse a repórteres nesta quinta-feira que "guerras comerciais não são boas para ninguém", notando os estragos causados pelo mundo por causa do conflito comercial EUA-China. Mas ele comentou que a UE se prepara para eventuais sanções contra os EUA por causa de uma disputa sobre subsídios no setor de aviação. "Os americanos deveriam saber que estamos prontos para reagir."



Ao mesmo tempo, a autoridade afirmou que trabalha por um "acordo amigável" com o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer. Em maio, a Organização Mundial de Comércio (OMC) decidiu que a Europa subsidiou ilegalmente a Airbus, prejudicando a concorrente americana Boeing. A UE lançou caso similar na OMC, acusando o governo dos EUA de subsidiar ilegalmente a Boeing. Fonte: Associated Press.