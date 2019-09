Índice de Confiança do Empresário Industrial fica estável em setembro, diz CNI

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) manteve-se em 59,4 pontos em setembro, mesmo índice de agosto, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 19, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A estabilidade no índice interrompe uma sequência de três meses consecutivos de alta. Apesar disso, a confiança do empresário continua elevada.



Segundo os dados da CNI, o Icei está 4,8 pontos acima de sua média histórica e 6,6 pontos acima do registrado em setembro de 2018.



Os indicadores da pesquisa variam de zero a 100 pontos. Os índices acima de 50 pontos mostram que os empresários estão confiantes.



De acordo com a pesquisa, essa estabilidade do Icei é resultado de variações em sentidos contrários dos seus componentes. O Índice de Condições Atuais cresceu 0,8 ponto na comparação com agosto e alcançou 51,9 pontos em setembro.



Essa é a segunda variação positiva consecutiva do índice, o que afasta o indicador da linha divisória dos 50 pontos, apontando que o empresário vem percebendo melhora nas condições correntes dos negócios, destaca da CNI.



O Índice de Expectativas aponta leve queda em setembro, de 0,4 ponto, interrompendo a sequência de três meses de alta. Essa queda no índice, segundo a pesquisa, deve-se exclusivamente às expectativas com relação à economia brasileira, já que as expectativas relativas à própria empresa se mantiveram estáveis no mês.



"A confiança se mantém elevada por uma combinação de perspectivas futuras otimistas, entre elas a de aprovação da reforma da Previdência e avanços na discussão da reforma tributária, e em função de uma percepção de melhora na atividade corrente das próprias empresas", afirma o economista da CNI Marcelo Azevedo, em nota divulgada pela entidade.