BC da África do Sul mantém taxa básica de juros em 6,5%, em decisão unânime

O Banco da Reserva da África do Sul manteve hoje a taxa básica de juros do país em 6,5%, em decisão unânime entre seus dirigentes.



De acordo com o comunicado de política monetária assinado pelo presidente da instituição, Lesetja Kganyago, o banco central sul-africano vê "os riscos gerais para as perspectivas de inflação como bastante equilibrados".



Contudo, a autoridade monetária entende que a escalada de tensões comerciais e uma alta sustentada nos preços do petróleo podem impor obstáculos ao crescimento.



"Nesse ambiente persistentemente incerto, futuras decisões (de política monetária) continuarão altamente dependentes de dados", diz o comunicado.



A próxima reunião de política monetária do BC da África do Sul está marcada para 21 de novembro.