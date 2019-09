Copom corta taxa Selic em 0,50 ponto porcentual, para 5,50% ao ano

(foto: Jackson Romanelli/EM/D.A Press)

O Comitê de Política Monetáriadecidiu, nesta quarta-feira, 18, por, reduzir a taxa básica de juros, a, em 0,50 ponto porcentual, para 5,50% ao ano. Este é o segundo corte da taxa no atual ciclo, após um período de 16 meses de estabilidade. Com isso, aestá agora em um novo piso da série histórica doiniciada em junho de 1996. A próxima reunião do Copom está marcada para os dias 29 e 30 de outubro de 2019.Em meio à fraqueza da economia e aos índices controlados de inflação, a expectativa majoritária do mercado financeiro era de que a Selic passasse por um novo corte.Ao, oavaliou que a evolução do cenário básico e do balanço de riscos prescreve ajuste no grau dePara o colegiado, o corte de 0,50 ponto é compatível com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante para a condução da política monetária, que inclui o ano-calendário de 2020.Ao mesmo tempo, o BC sinalizou que a consolidação do cenário benigno para a inflação prospectiva deverá permitir ajuste adicional no grau de estímulo. Ainda assim, o Copom novamente ponderou que essa avaliação não restringe a decisão na próxima reunião, marcada para os dias 29 e 30 de outubro."Os próximos passos da política monetária continuarão dependendo da evolução da, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação", reiterou o comunicado.No, o BC também atualizou suas projeções para a. No cenário de mercado - que utiliza expectativas para câmbio e juros do mercado financeiro, compiladas no relatório-, o BC alterou sua projeção para o IPCA em 2019 de 3,6% para 3,3%. No caso de 2020, a expectativa passou de 3,9% para 3,6%.No cenário de referência, em que o BC utilizou nos cálculos uma Selic fixa a 6,00% e um dólar a R$ 4,05, a projeção para o IPCA em 2019 passou de 3,6% para 3,4%. No caso de 2020, o índice projetado se manteve em 3,6%.Pela primeira vez, odo Copom também trouxe um cenário híbrido, com câmbio constante e taxa de juros conforme as expectativas do mercado, no relatório Focus. Nesse cenário, a inflação projetada para 2019 passou de 3,6% no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de junho para 3,4%. Para 2020, a estimativa passou de 3,9% para 3,8%.O centro da meta de inflação perseguida pelo BC este ano é de 4,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (índice de 2,75% a 5,75%). Para 2020, a meta é de 4,00%, com margem de 1,5 ponto (de 2,5% a 5,5%). No caso de 2021, a meta é de 3,75%, com margem de 1,5 ponto (2,25% a 5,25%). Já a meta de 2022 é de 3,50%, com margem de 1,5 ponto (2,00 a 5,00%).

FIEMG apoia medida

A FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais) apoiou a decisão do Copom. Em nota, a federação afirmou que o corte na taxa básica de juros é uma medida "acertada", enquanto as reformas Tributária e da Previdência não avançam.

"A solução passa pelo estabelecimento de soluções legislativas que permitam evitar o crescimento do gasto público obrigatório, ao mesmo tempo se reduza a complexidade tributária. Enquanto isso não ocorre, a redução no juro básico contribuirá para estimular o consumo e o investimento no Brasil de forma tímida."