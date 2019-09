Comissão mista de reforma tributária está sendo discutida, diz Alcolumbre

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), relatou que o Congresso discute criar uma comissão mista de deputados e senadores para elaborar uma proposta única de reforma tributária. Enquanto Câmara e Senado discutem textos diferentes, o senador Roberto Rocha (PSDB-MA) apresentou nesta quarta-feira, 18, o parecer da proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).



"Ouvi algumas especulação em relação a isso. Eu conversei com o presidente (da Câmara) Rodrigo Maia, ele também acha que é uma possibilidade. A gente tem que buscar uma forma regimental e tentar construir", declarou o presidente do Senado.



Alcolumbre cobrou do governo federal um engajamento na proposta. Até agora, a equipe econômica não fechou conteúdo da reforma tributária a ser proposta ao Congresso Nacional. Para o presidente do Senado, o governo precisa estar "mais presente" na discussão.



"A gente não vê o governo apresentando de fato uma sugestão que possa incorporar, aprimorar, melhorar, contribuir o texto das reformas que estão tramitando", declarou Alcolumbre. "Falta a participação mais próxima das Casas, lógico que (a participação que falta) é da equipe econômica."



Uma comissão mista seria possível após conversas com os líderes da Câmara e do Senado, ressaltou Alcolulmbre, que prometeu buscar um consenso.