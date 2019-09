É preciso evitar que postos aproveitem para aumentar combustíveis, diz ANP

(foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (),, afirmou que "não há motivos para, muito menos para aumentos de preços", ao ser questionado se a notícia de alta do petróleo no mercado internacional pode servir de pretexto para alguns donos de postos cobrarem mais pelosSegundo o diretor-geral da ANP, é possível, sim, que isso aconteça e que é papel da agência reguladora e doevitar."Os preços dos combustíveis são livres, por lei, em todas as etapas da cadeia: produção, distribuição e revenda", disse Oddone, acrescentando que, quando a ANP identifica preços abusivos ou indícios de cartel, elabora estudos de concentração econômica e vai a campo para constatar se os preços estão, de fato, abusivos.