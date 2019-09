Dezessete empresas se inscrevem para 16ª Rodada de petróleo, diz ANP

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) inscreveu 17 empresas para participar da 16ª Rodada de Licitações, que vai acontecer no dia 10 de outubro. Entre as inscritas, 15 são estrangeiras. As exceções são a Petrobras e a Enauta.



Outra característica do grupo de inscritas é que quase a totalidade já possui contrato para explorar e produzir no Brasil. Nesse caso, a exceção é a Petronas, da Malásia.



Na 16ª Rodada de Licitações, vão ser oferecidos 36 blocos de pós-sal, nas bacias marítimas de Pernambuco-Paraíba, Jacuípe, Camamu-Almada, Campos e Santos, que somam 29,3 mil km2 de área.



Na lista de empresas inscritas estão: BP, Chevron, CNOOC, Ecopetrol, Equinor, ExxonMobil, Karoon, Petrobras, QPI, Repsol, Shell, Total, Enauta, Murphy, Petrogal, Petronas e Wintershall.