Maia: 'se tudo der meio certo', tributária será votada em ao menos 1 das 2 casas

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM- RJ), disse nesta segunda-feira, 16, que "se tudo der meio certo" a reforma tributária será votada em pelo menos uma da casas ainda este ano. Ou seja, ou na Câmara ou no Senado.



Maia fez a afirmação durante rápida entrevista que concedeu após ter participado no começo da tarde desta segunda-feira, de evento organizado pelo Grupo Brasil de Ideias, em São Paulo.



"As duas casas estão trabalhando. Se tudo der meio certo, uma casa vai votar. Nós estamos trabalhando para votar nas duas", disse Maia, acrescendo que o acordo com os governadores avançou muito.



E acrescentou: "Já tem comissão nas duas casas, os governadores entraram... o importante é irmos construindo o texto que possa de fato simplificar o sistema tributário brasileiro. O ideal que seja nas duas, mas não adianta ficar criando expectativas exageradas agora. Acho que pelo menos em uma das casas dá para votar um bom texto que caminhe com força para outra casa, que seja no Senado, que seja na Câmara."