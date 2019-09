Agências da Caixa abrem neste sábado para Saque Imediato do FGTS

as agências da Caixa Econômica Federal ficam abertas neste sábado, 14, das 9h às 15h para trabalhadores que vão sacar até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O pagamento começou a ser realizado na sexta-feira, 13.



Além disso, as agências também terão o horário ampliado na segunda-feira, 15, e na terça-feira, 16. As agências vão antecipar a abertura em duas horas.



O pagamento do Saque Imediato do FGTS começou na sexta-feira, 13, para o contribuinte que tem conta poupança individual na Caixa e nasceu entre os meses de janeiro a abril. Também recebe quem tem conta corrente na instituição e solicitou o benefício até 8 de setembro. Para mais informações ligue para 0800 724 2019.