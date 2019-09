Pagar dívidas é prioridade

Atendimento em BH: pesquisa mostra que 56% dos beneficiados não vão ao consumo, como o governo esperava (foto: Fotos: Jair Amaral/EM/D.A Press )











O pagamento de dívidas será o principal destino do dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que a Caixa Econômica Federal começou a liberar ontem. “Pretendo pagar contas. Adiantar algumas delas e pagar outras”, revelou Edneia Rodrigues Duarte, momentos antes de sacar seus R$ 500 numa agência do banco instalada no Centro de Belo Horizonte. Ela conta que não teve problemas em se informar sobre como retirar o dinheiro. “Pelo site da Caixa, vi o calendário e foi bem informativo.”





Outros trabalhadores preferiram confirmar o benefício pelo telefone da ouvidoria do banco. Foi o que fez Lucas Severino da Conceição. Ele aproveitou para ir à agência e sacar o valor logo no primeiro dia. Agora, Lucas vai usar o dinheiro para se livrar de boletos atrasados. “Estava contando (com o dinheiro), já tinha feito um planejamento. Se sobrar alguma coisa é bônus”, contou. Da mesma forma, a quantia que Carlos Ferreira Simões retirou do caixa eletrônico tem o mesmo objetivo: pagar contas. Ele pretende poupar o que sobrar. “Estava contando com o dinheiro”, afirmou.





Edneia, Lucas e Carlos são o retrato de pesquisa divulgada também ontem pela empresa de serviços financeiros Boa Vista, indicando que mais da metade (56%) dos trabalhadores com direito de sacar a parcela da remuneração extraordinária vão pagar dívidas. Desse universo, 42% querem saldar contas em atraso e 14% desejam se livrar logo daquelas que estão em dia.





A consulta feita com 300 pessoas em agosto e neste mês mostrou ainda que 37% dos entrevistados estão decididos a pagar débitos contraídos no cartão de crédito. Outros 11% usarão o FGTS liberado pelo governo para pagar dívidas de crediário, enquanto 10% vã pagar empréstimos. Entre os débitos, estão contas relativas a serviços essenciais, como de telefone, e financiamento da compra de automóveis.





Fluxo





Em BH, Carlos Manuel Alves é um dos trabalhadores que, como identificou a pesquisa em 14% da amostra, pretende guardar o dinheiro que retirou e usá-lo conforme a necessidade futura. Como não se planejou para receber o depósito, o valor chega como dinheiro extraordinário. “As contas que eu tenho para pagar são básicas: água, luz, telefone. Não estou devendo ninguém”, relata.





Os saques de até R$ 500 começaram a ser liberados, primeiro, para os poupadores da Caixa que nasceram nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. De acordo com Samuel Crespi, diretor do banco, 1,4 milhão de pessoas em Minas Gerais vão receber a parcela do FGTS, totalizando R$ 550 milhões. Somente na agência da Rua Carijós, no Centro de BH, 11 mil trabalhadores poderão sacar o dinheiro. Até o fim do calendário previsto para clientes do banco, em 9 de outubro, 63 mil pessoas poderão acessar a quantia na agência, que fica na área central da cidade.





A expectativa da instituição é de movimento menor nas agências nessa primeira fase de depósitos. Crespi explicou que, como os clientes da Caixa podem acessar o dinheiro por outros meios – pelo aplicativo por exemplo –, o atendimento nas agências será menor nas datas do primeiro calendário. Porém, o diretor da instituição afirmou que a procura na agência deve aumentar quando os clientes dos outros bancos começarem a sacar, no dia 18.





Desde a divulgação da medida provisória que instituiu o Saque Imediato, o site da Caixa já recebeu por volta de 60 milhões de acessos. Pelo telefone da ouvidoria, o banco atendeu 20 milhões de pessoas, enquanto outras 6 milhões baixaram o aplicativo do banco para a gestão do fundo.





Como informou Crespi, não houve tantas dúvidas sobre o Saque Imediato, por ser “relativamente simples.” Contudo, ainda há a modalidade do Saque Aniversário, que implica outro conjunto de regras. “Este a gente não está falando muito para não confundir”, disse. As agências da Caixa funcionarão com horário estendido até a próxima terça-feira, abrindo das 8h às 16h. Hoje, as agências também estarão abertas, das 9h às 15h. (Estagiário sob a supervisão de Marta Vieira)

















"Estava contando (com o

dinheiro para pagar contas), já tinha feito um planejamento”





. Lucas Severino da Conceição

correntista da Caixa









Nova promessa de empregos





O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou que até o fim de outubro o governo vai anunciar medidas para geração de empregos, em entrevista à rede GloboNews. Marinho disse que serão ações de estímulo à empregabilidade, buscando o retorno do profissional ao mercado de trabalho depois da demissão, com possibilidades de requalificação e reabilitação. Há quatro grupos de trabalho da pasta estudando regras trabalhistas para apresentar ao Congresso, envolvendo regulamentos, portarias e decretos. Os grupos se concentram em reforma sindical, mercado de trabalho no futuro, consolidação e modernização da legislação trabalhista, e convergência entre Previdência e trabalho.