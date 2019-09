MCMV é importante, mas não é solução da economia no longo prazo, diz secretário

O secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Costa, afirmou que o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), criado pelo governo petista, é importante, mas não é a solução para a economia brasileira e o setor de construção civil no longo prazo.



Durante fórum organizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Costa disse que o setor da construção sofreu muito durante a crise nos últimos anos e que esse impacto só não foi pior por conta do programa habitacional, que gero um efeito contracíclico.



"O Minha Casa ajudou para que a queda não fosse ainda maior. Mas não é solução para a economia no longo prazo", apontou. "(O programa) é importante, mas o futuro está nos mecanismos privados de financiamento e um ambiente regulatório muito mais simples", argumentou. "Menos governo e mais setor privado. Menos dirigismo e mais mercado. Acreditamos em ideias e na capacidade de trabalho", emendou.



Costa acrescentou que o governo trabalhará para destravar cartórios, reduzir a complexidade do licenciamento e simplificar alvarás.