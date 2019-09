Caixa começa a liberar nesta sexta-feira os R$ 500 do FGTS

A Caixa inicia nesta sexta-feira, 13, a liberação do pagamento de R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quem tem conta poupança individual na própria instituição e nasceu entre os meses de janeiro e abril. Há um calendário para os demais correntistas da Caixa.



Também recebe quem tem conta corrente na instituição e solicitou o benefício até 8 de setembro.



No caso dos contribuintes que não têm nenhum tipo de conta na Caixa, não é necessário solicitar previamente o pagamento do benefício, mas a liberação do dinheiro só será feita a partir de 18 de outubro para as pessoas nascidas em janeiro.



O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse, em vídeo divulgado na quinta-feira, 12, no Facebook, que essa deve ser a maior liberação de recursos da história do Brasil.



"A cada duas semanas vamos liberar cerca de R$ 5 bilhões. A Caixa está preparada para atender a população com tranquilidade. Serão R$ 15 bilhões liberados para cerca de 30 milhões de pessoas apenas neste primeiro mês", disse Guimarães. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.