IBC-Br de junho ante maio é revisado de alta de 0,30% para avanço de 0,34%

O Banco Central (BC) divulgou nesta sexta-feira, 13, dados de seu Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) na margem, na série com ajuste. O IBC-Br de junho foi de +0,30% para +0,34%, enquanto o índice de maio passou de +1,10% para +1,16%.



No caso de abril, o índice foi de -0,47% para -0,50%. O dado de março foi mantido em -0,26% e o de fevereiro foi de -0,92% para -0,95%. Em relação a janeiro, o BC substituiu a taxa de -0,10% pela de -0,09%.



Conhecido como uma espécie de "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.



A previsão oficial do BC para a atividade doméstica em 2019 é de avanço de 0,8%.