FGTS: Investir os R$ 500 pode ser o início a uma guinada financeira; saiba como

O atendente de delivery Matheus Silva, de 23 anos, começou a aplicar no mercado financeiro com R$ 200. Cerca de 2 anos depois, já acumula 13 mil em investimentos (foto: Denison Fotografias/Divlgação)



“Dinheiro na mão é vendaval”, diria o sambista Paulinho da Viola. Só mesmo na vida de um gastador. Matheus Henrique Silva Dias, de 23 anos, não é um deles. Cada centavo dos R$ 500 do FGTS que a Caixa Econômica Federal vai liberar em sua conta bancária nesta sexta-feira (13) será aplicado no mercado financeiro.





Claro que nenhuma fortuna se constrói com uma única aplicação financeira de poucas centenas de reais. Mas aplicar a grana extra do FGTS no mercado de ações, garantem especialistas, pode ser o pontapé inicial para conquistar uma vida com mais liberdade financeira.





investir, pois ainda existe a crença de que é preciso ter muito dinheiro para iniciar uma aplicação. Isso é um equívoco, pois há títulos públicos oferecidos no mercado com valores iniciais de R$ 30. Portanto, quem faz um aporte inicial de R$ 500 e transforma isso num hábito, pode conquistar muitos objetivos, num tempo menor do que, de repente, imagina”, afirma a estrategista da XP Investimentos, Nathália de Sá.





Poupar X Investir

Segundo Nathália, o retorno financeiro proporcionado por aplicações em fundos e ações pode ser mais interessante do que aquele obtido por meio da poupança, sobretudo no médio e longo prazo.





Nos cálculos da especialista, quem começa hoje a fazer aportes mensais de R$ 500 numa carteira de investimentos considerada moderada, que inclui ativos de renda fixa ações, câmbio, entre outros segmentos, levaria, em média, 15 anos e 6 meses para juntar R$ 100 mil. Para reunir o mesmo valor na poupança, seriam necessários cerca de 20 anos. “Essa é uma projeção bem conservadora, já que estamos falando de investimentos para um público iniciante, que, até então, nunca investiu e usaria uma parte do FGTS para começar a fazer isso. Carteiras mais agressivas podem trazer uma rentabilidade superior. Claro, com mais riscos, ganhos menos previsíveis, e que variam mais”, explica Nathália.