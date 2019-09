Agências da Caixa ampliam horário e abrem amanhã

Atendimento da Caixa em BH: segundo o presidente da instituição, serão liberados R$ 15 bilhões no primeiro mês (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

















A Caixa Econômica Federal inicia hoje a liberação dos saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com horário ampliado nas agências. Para quem tem conta de poupança no banco, serão feitos depóstios automaticamente. O cliente que não quiser retirar o dinheiro deve informar a opção até 30 de abril de 2020. Todas as agências abrirão as portas às 8h de hoje, da próxima segunda-feira e de terça, fechando no horário regular de 16h. Amanhã, elas funcionarão das 9h às 16h.





Quem nasceu em janeiro, fevereiro, março ou abril começa a receber hoje. Já os trabalhadores que nasceram em maio, junho, julho e agosto, receberão a partir do dia 27. Por fim, no dia 9 de outubro receberá quem nasceu em setembro, outubro, novembro ou dezembro.





Para os clientes de outros bancos, as datas dos saques estão definidas de acordo com outro calendário, também com base no mês de nascimento. Os nascidos em janeiro receberão primeiro: em 18 de outubro. A cada mês, há uma data prevista, até que os nascidos em dezembro recebam em 6 de março de 2020. No caso desses trabalhadores, se eles tiverem em mãos o Cartão Cidadão, o saque poderá ser feito em qualquer caixa eletrônico.





Os saques até R$ 100 também poderão ser feitos nas lotéricas, com apresentação do CPF e do documento de identidade. Porém, caso precisem sacar até R$ 500, os trabalhadores terão que apresentar o Cartão Cidadão. Quem não tiver o cartão terá que procurar uma agência da Caixa.





A liberação dos saques corresponde a uma nova modalidade, denominada Saque Imediato, instituída pela medida provisória nº 889/2019. Válida apenas desta vez, a modalidade permite ao trabalhador sacar até R$ 500 de suas contas ativas e inativas do FGTS. A MP também estabeleceu outra modalidade, o Saque Aniversário, que valerá somente a partir do ano que vem. Se decidir por essa opção, o trabalhador poderá sacar parte do saldo do FGTS, anualmente, no mês de seu aniversário. O banco divulgará como optar por essa modalidade somente em 1º de outubro.





O prazo para todos os trabalhadores sacarem o dinheiro se estenderá até 31 de março de 2020.