Presos suspeitos de sonegar R$ 200 milhões

Empresários do setor de alimentos foram, ontem, alvos de investigação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Receita Estadual (RE) e Polícia Civil (PC) por sonegação de R$ 200 milhões em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). Batizada de Demerara, a operação deflagrada pela manhã cumpriu seis mandados de prisão e 12 de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Inquéritos de Contagem, contra alvos localizados nos municípios de Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, Barbacena e Varginha, além de Araruama, no Rio de Janeiro.





De acordo promotor de Justiça Fábio Nazareth, as investigações começaram há três anos em função de indícios de crimes tributários que teriam sido cometidos desde 2001. Entre os crimes, segundo o promotor, está o de lavagem de dinheiro, que permitiu a construção de uma mansão no condomínio Riveira, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Fábio Nazarteh disse ainda que a mansão está avaliada em torno de R$ 30 milhões. Os investigados são também suspeitos de cometer crimes contra a ordem tributária, além de falsidade ideológica e associação criminosa, entre 2001 e 2017. Naquele período, o grupo empresarial, composto por mais de 10 empresas, teria sonegado cerca de R$ 200 milhões em ICMS devido ao Estado de Minas Gerais. De acordo com as investigações, eles compravam notas fiscais frias no mercado negro e as utilizavam para diminuir o valor mensal do imposto devido.





Segundo o MPMG, trata-se de uma organização criminosa formada por pessoas ricas, bem instruídas e devidamente orientadas por especialistas.